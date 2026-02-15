Uno schianto violentissimo, poi l’avvio della macchina dei soccorsi. Sono state ore da incubo per il comune di Nonantola, sul cui territorio si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto un intero nucleo familiare: un’auto con a bordo i genitori e quattro minori è andata ad impattare, per ragioni ancora da chiarire, contro un palo.

Il bilancio è drammatico: un morto e diversi feriti trasportati d’urgenza in ospedale.

Grave incidente a Nonantola, intera famiglia coinvolta: morto un genitore

L’incidente si è verificato in via Caselle intorno alle 18, nella frazione di La Grande. Improvvisamente il veicolo, all’altezza dell’incrocio con via Guercinesca Est, è andato a collidere contro un palo: sul posto sono intervenuti in una manciata di minuti ambulanze e vigili del fuoco oltre alle forze dell’ordine. Sei le persone coinvolte: mamma e papà oltre ai loro quattro bambini.

Per il padre, un 40enne di origini tunisine, non c’è stato nulla da fare: i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso dopo aver tentato a lungo di rianimarlo, anche a bordo dell’ambulanza diretta verso il nosocomio di Baggiovara. Cinque i feriti, compresi i quattro minori, trasportati in ospedale con la massima urgenza.

I bambini si trovano al Policlinico mentre la madre, una donna di 35 anni, all’ospedale di Baggiovara: nessuno si troverebbe in pericolo di vita.

Complesse le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco di San Felice sul Panaro, che hanno lavorato in collaborazione con il personale medico. La polizia locale dell’Unione dei Comuni del Sorbara si è occupata della gestione del traffico e della raccolta dei rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Dopo due ore la carreggiata è stata rimessa in sicurezza.