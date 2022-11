Terribile sinistro serale ed auto contro camion in Sicilia, dove è morto il 24enne Mirko Argentino in un sinistro che ha visto coinvolto anche un camper

Auto contro camion in Sicilia, morto il 24enne Mirko Argentino, con la vettura guidata dal giovane che ha impattato contro il mezzo pesante sulla statale da Vittoria a Gela. La tragedia si è consumata nella serata del 12 novembre lungo la strada statale 115 e a perdere la vita è stato un giovanissimo residente di Vittoria.

Auto contro camion in Sicilia, muore un giovane

Secondo quanto ricostruito dagli operanti accorsi sul luogo del sinistro Mirko Argentino è stato vittima di quel terribile botto in contrada Dirillo, tra Vittoria e Gela. Ma cosa è successo? L’auto su cui viaggiava il giovane, una Wolkswagen Golf, si è scontrata con un autocarro e purtroppo, come spiega il Giornale di Sicilia, ad avere la peggio è stata la vettura alla cui guida era il giovane vittoriese. I media spiegano che per il giovane non c’è stato nulla da fare.

L’arrivo di soccorritori e carabinieri

Nell’impatto Mirko è morto sul posto nonostante l’intervento a razzo dei sanitari del 118. L’auto si è accartocciata e pezzi di lamiera “sono volati nella zona, coinvolgendo anche un camper”. Sul posto sono accorse anche le pattuglie dei carabinieri della territoriale che hanno effettuato i rilievi ed hanno avviato le procedure per ricostruire la dinamica dell’accaduto.