Uno schianto terribile che non ha lasciato scampo alla vittima: auto contro trattore a Siracusa, dove in un incidente è morto un 76enne di Canicattì. Da quanto si apprende la vettura si è scontrata con il mezzo agricolo lungo la provinciale 14 “Maremonti”. Il sinistro è avvenuto nella mattinata di oggi, 19 maggio, dopo il centro commerciale di Necropoli del Fusco. La vettura procedeva in direzione di Siracusa quando ha impattato contro un trattore.

Incidente a Siracusa, morto un 76enne

I media spiegano che l’urto è stato tremendo, tanto che l’auto si è completamente accartocciata. Sul luogo dell’incidente è giunta razzo un’ambulanza del 118 e con essa le pattuglie della polizia municipale ed una squadra dei vigili del fuoco. Gli operatori del 115 hanno dovuto estrarre il corpo dell’automobilista dalla vettura ed i sanitari hanno prestato le prime cure e allertato l’elisoccorso. Purtroppo tutto si è rivelato vano ed il 76enne è morto.

L’arrivo di soccorritori del 118 e polizia

Si appende che dopo il sinistro la provinciale è stata chiusa al traffico e la polizia municipale ha eseguito i rilievi del caso per capire dinamica, cause ed eventuali responsabilità nell’incidente. Alcuni media spiegano come dal trattore si sia staccata una ruota. La Procura di Siracusa indaga per omicidio stradale.