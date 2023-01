Auto contro un palo a Tor Vergata: un morto

Tragedia in territorio di Roma, con un’auto che va dritta contro un palo a Tor Vergata: un morto.

Da quanto si apprende a perdere la vita è stato il 59enne Michele Mosca che era alla guida di una Smart Fortwo. Ma cosa è successo? I media spiegano che il sinistro mortale è avvenuto e a Nuova Tor Vergata lungo il vialone da cui prende nome il quartiere diviso fra il VI ed il VII municipio.

Auto contro un palo a Tor Vergata

Secondo una prima ricostruzione degli operanti della polizia il conducente avrebbe perso il controllo della vettura andando ad impattare con violenza contro un palo dell’Acea.

Sul posto sono giunti a razzo i soccorritori dell’Ares 118 ma la sola cosa che i sanitari hanno potuto fare è stata constatare il decesso di Mosca. Sul posto si sono portate anche la unità di pattuglia in servizio degli gli agenti del VII gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale.

L’arrivo di Ares 118 e polizia di Roma Capitale

A loro il compito di eseguire i rilievi e garantire il progressivo ripristino della viabilità durante e dopo la rimozione del veicolo.

In merito alla esatta dinamica del terribile sinistro non si esclude che l’automobilista “possa essere stato colto da un malore mentre era alla guida dell’auto”, come scrive Leggo.