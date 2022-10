Auto dei vigili investe i fedeli a una processione religiosa: 9 feriti, anche 2 bambine

Disposta una perizia tecnica sull'auto dei vigili che investe i fedeli a una processione religiosa: fra i feriti anche la vigilessa che la conduceva

Dramma domenicale in Toscana, dove un’auto dei vigili investe i fedeli a una processione religiosa della comunità peruviana e fa 9 feriti fra cui anche 2 bambine. Tutto è accaduto durante il rito esterno che ricorda “Il signore dei Miracoli” nella piazza del Duomo, un evento di fede molto sentito nella parte sudamericana di Firenze.

Le due bambine ferite avrebbero 4 e 7 anni, poi ci sarebbero cinque donne adulte e un uomo di 40 anni.

Firenze, auto dei vigili investe i fedeli

Secondo quanto spiega Fanpage a rimanere ferita sarebbe stata anche la vigilessa che era alla guida dell’auto. Ma cosa è successo? Pare che l’auto, per una serie di cause che sono in fase di accertamento, abbia “urtato una bicicletta innescando una carambola sui fedeli in processione”.

Le parole del comandante della Municipale

Il comandate della polizia municipale di Firenze, Giacomo Tinella, ha detto: “Sono personalmente toccato e profondamente dispiaciuto per quanto avvenuto ed esprimo la vicinanza mia e di tutto il Corpo della Polizia Municipale alle persone coinvolte, ai feriti e all’agente che è rimasta lievemente contusa“. La vettura della Municipale che stava effettuando servizio di è stata sequestrata per accertamenti. Lo scopo è capire se ci siano stati guasti o se l’incidente sia da imputare ad altre cause.