Auto in fiamme dopo un incidente stradale: morti madre e figlio

Tragedia a Linguaglossa, in provincia di Catania, dove una madre e il figlio sono morti in un incidente stradale dopo che la loro auto ha preso fuoco.

Il conducente dell’altra vettura è ricoverato in gravi condizioni. Indaga la Procura della Repubblica.

Il bilancio è tragico dato che due delle tre persone coinvolte nel sinistro sono decedute. Le vittime sono Sabrina Pagano, 40 anni, e il figlio Samuel Cavallaro, 20 anni. I due erano a bordo di una Fiat 600 quando si sono scontrati, per cause ancora in corso di accertamento, contro una Volkswagen Golf guidata da un 26enne.

Il ragazzo a bordo della Golf è ricoverato in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, all’ospedale di Giarre. Anche per Sabrina Pagano è stato necessario il ricovero ospedaliero ma poi è morta a causa delle ferite riportate. Samuel Cavallaro è invece morto sul colpo.

La dinamica dell’incidente e i soccorsi

L’incidente è avvenuto in prossimità del bivio per San Gerardo lungo la strada Statale 120. La Fiat 600 viaggiava lungo la Statale tra Piedimonte Etneo e Linguaglossa, dove si è improvvisamente schiantata contro la Volkswagen Golf.

Dopo l’impatto, la Fiat 600 ha preso fuoco e ad estrarre i corpi dall’auto sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena. Sul posto sono giunte anche le ambulanza del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sull’incidente sta indagando la Procura della Repubblica di Catania.