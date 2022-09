Auto sbanda a Venezia: un morto 19enne e quattro amici sotto shock

Ennesima tragedia del sabato sera sulle strade del Nord-Est: un'auto sbanda a Venezia e il bilancio è di un morto 19enne e quattro amici sotto shock

Un sinistro con esito fatale ha funestato le ore del weekend in corso, con un’auto che sbanda e fa un morto 19enne e quattro amici giovanissimi sotto shock. Il tragico incidente stradale si è verificato nel corso della notte a Noale, in provincia di Venezia, con un veicolo che è volato fuori dalla strada.

Il terribile sinistro è avvenuto, secondo quanto riportano i media che ne hanno raccolto il tragico esito, intorno alle 4.30 di questa mattina sulla strada regionale Noalese sud.

Auto sbanda e fa un morto 19enne

Il tratto di strada in questione si trova poco distante dal centro di Noale. Ad un certo punto e per cause che le forze dell’ordine intervenute dovranno accertare, un’auto, una Fiat Punto, è volata fuori strada.

A bordo di quel veicolo c’erano cinque ragazzi e ad avere la peggio è stato un giovane di 19 anni.

Vittima seduta al fianco del conducente

La vittima pare fosse seduta di fianco al conducente. Dopo aver perso aderenza con l’asfalto il veicolo è finito in un fossato. I restanti quattro giovani hanno riportato ferite per le quali nessuno di essi sarebbe in pericolo di vita, ma sono sotto choc gli altri giovani a bordo.

Secondo i primi rilievi dei carabinieri della stazione cittadina i ragazzi a bordo si stava dirigendo da Noale a Santa Maria di Sala.