Auto sbanda e finisce contro un albero: 14enne in gravissime condizioni

Tre feriti di cui una in coma: auto sbanda e finisce contro un albero ed una 14enne è in gravissime condizioni all'ospedale Santissima Annunziata

Da quanto si apprende il terribile incidente è accaduto durante il fine settimana appena trascorso lungo la provinciale che collega i territori di Brindisi e Taranto. I media locali spiegano che sulla strada provinciale che collega Francavilla Fontana e Sava una Fiat Stilo, con a bordo quattro giovani, tutti di Sava, è uscita fuori strada. L’impatto purtroppo è stato devastante ed ha investito tre dei quattro occupanti del veicolo coinvolto.

Auto sbanda e finisce contro un albero

Secondo una prima ricostruzione la vettura infatti ha scarrocciato e si è capovolta fino a impattare contro un albero. Da quel violentissimo urto è uscita gravemente ferita una 14enne “che ha riportato un trauma cranico e facciale”. La ragazza sarebbe in come a si trova ricoverata in Rianimazione all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Le condizioni degli altri feriti

Degli altri giovani due sono stati trasportati al “Perrino” di Brindisi mentre per fortuna è illeso il conducente della Stilo.

Sul posto i vigili del fuoco per estrarre i feriti dalle lamiere e con loro i carabinieri del Norm di Francavilla Fontana che hanno effettuato i rilievi per accertare dinamica del fatto.