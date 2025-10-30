Terribile incidente stradale questa mattina, 30 ottobre 2025, a Graffignano, nel Viterbese: un’auto si è ribaltata dopo lo scontro con un camion.

Terribile incidente stradale nel Viterbese: auto si ribalta dopo lo scontro con un camion

Terribile incidente stradale intorno alle ore 13.00 di oggi, giovedì 30 ottobre 2025, a Graffignano, in provincia di Viterbo, sulla provinciale 19.

Un’auto si è ribaltata su un fianco dopo essersi scontrata con un camion. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, con anche l’eliambulanza, e i carabinieri al fine di effettuare tutti i rilievi necessari per capire l’esatta dinamica dell’incidente.

Auto si schianta contro un camion e si ribalta: persone incastrate tra le lamiere

Sulla provinciale 19 a Graffignano (Viterbo) un’auto si è ribaltata dopo essersi scontrata, per cause ancora da accertare, con un camion. Sul posto i soccorsi, compresi i vigili del fuoco che, per estrarre le tre persone presenti nell’auto, incastrate tra le lamiere, hanno dovuto tagliare e togliere completamente il tettuccio dell’auto. Le tre persone, una donna di 68 anni e due uomini di 42 e 74, sono rimaste ferite. La donna è stata trasportata al Santa Rosa di Viterbo, i due uomini negli ospedali di Roma con l’eliambulanza. Tutti e tre erano coscienti durante le operazioni di soccorso.