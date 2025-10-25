Tragedia a Rotella, provincia di Ascoli Piceno, dove questa mattina, sabato 25 ottobre, un giovane 17enne Mattia è morto dopo lo schianto contro un camion. La comunità si stringe attorno alla famiglia.

questa mattina, sabato 25 ottobre, a Rotella (Ascoli Piceno). La vittima è Mattia Martoni, giovane di 17 anni. Era in sella al suo scooter quando, intorno alle ore 8 di oggi, si è schiantato contro un camion. Il giovane stava andando a casa dei nonni.

La dinamica dell’incidente e l’arrivo del 118

Sul luogo dell’incidente, a Rotella, sono immediatamente arrivati i soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 hanno subito messo in atto tutte le manovre rianimatorie. E’ stata chiamata anche un’eliambulanza per l’urgenza del caso.

I tentativi di salvargli la vita, purtroppo, sono stati vani. Il ragazzo è deceduto sul colpo a seguito del violento impatto. Sul posto sono presenti anche i Vigili del Fuoco e i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente mortale.

Lutto in città, chi era Mattia Martoni

Mattia Martoni, 17 anni, giocava a calcio di cui era appassionato e tifoso. Il ragazzo era tesserato con la Polisportiva Castignano nella squadra di calcio a cinque, che ha voluto ricordarlo sul suo profilo Facebook.

“In un grave incidente stradale è venuto a mancare un nostro giovane tesserato, Mattia Martoni di 17 anni, impegnato con la squadra del calcio a cinque dove proprio ieri sera ha gioito con i suoi compagni per una vittoria ed un gol. Suo fratello Cristian inoltre è un giocatore della prima squadra”.

“Non ci sono parole per descrivere questi gravi accadimenti. Per questi motivi – annuncia la società – tutte le gare del fine settimana sono state annullate, dalla prima squadra a tutto il settore giovanile. Giungano a tutti i familiari le condoglianze da parte della società, dello staff e di tutti i tesserati”.