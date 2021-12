Auto si ribalta e finisce in una scarpata a Bologna dopo aver rotolato incontrollata per decine di metri nei pressi dell'abitato di Vergato

A Bologna un’auto si ribalta e finisce in una scarpata in uno spettacolare incidente avvenuto nella mattinata di oggi, 2 dicembre: il sinistro ha avuto come vittime due coniugi trasportati in ospedale in condizioni non gravi.

Vicino Bologna un’auto si ribalta più volte mentre finisce in una scarpata

Tutto è accaduto in via Castelnuovo, nei pressi del centro abitato di Vergato. Secondo una ricostruzione delle forze dell’ordine intervenute, l’auto a bordo della quale viaggiava la coppia è precipitata lungo una scarpata dopo una serie multipla di impressionanti “cappottamenti”.

Auto finisce in una scarpata nei pressi di Bologna: le possibili cause dell’incidente

Sulle cause di quel sinistro non ci sono ancora dati certi, ma pare che la fitta nebbia del mattino possa aver giocato un ruolo determinante nell’incidente, impedendo al guidatore di scorgere in tempo una curva a gradiente largo affacciata proprio sul vuoto.

Forse anche l’aetà del conducente un minimo di contributo lo ha dato, ma questo non è dato empirico.

Un 85enne e sua moglie feriti dopo che la loro auto finisce in una scarpata vicino Bologna

Sta di fato che un 85enne che viaggiava verso Vergato con la moglie di 75 anni ha perso il controllo dell’auto ed è finito giù nella scarpata. I due sono stati ricoverati all’ospedale Maggiore di Bologna in codice giallo e non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto unità del 118 , un’automedica di Marano, il Soccorso alpino e speleologico di Rocca di Badolo e Corno alle Scale e i Vigili del fuoco, che hanno estratto i due anziani dall’abitacolo.