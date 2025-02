Settore autotrasporto ancora sul piede di guerra. La situazione del comparto non è delle più facili da tempo e le misure draconiane previste dal nuovo Codice della Strada approvato dal Governo Meloni hanno ulteriormente inasprito gli animi degli autotrasportatori i quali hanno già annunciato una prima protesta per lunedì 17 febbraio.

Unatras, incontro al MIT il 26 febbraio

Protagonista della contestazione è il sindacato Trasportounito ma ancora prima dell’associazione guidata dal segretario Maurizio Longo, era stata la Unatras a farsi sentire con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo un incontro urgente per mettere sul tavolo le problematiche più spinose del settore tra cui la carenza di conducenti e la sicurezza in relazione alle infrastrutture e al Codice della Strada. E ieri per Unatras è arrivata la convocazione da parte del MIT per il prossimo 26 febbraio, alle ore 16 per discutere sull’evoluzione dei provvedimenti che riguardano il settore dell’autotrasporto, cruciale per un Paese come l’Italia dove l’80% delle merci transita via gomma.

Il Presidente di Unatras, Paolo Uggè, ha dichiarato che la Federazione si farà portavoce delle richieste della categoria con la consueta professionalità e serietà. «Andremo a far valere le nostre ragioni», ha sottolineato Uggè, commentando la recente decisione che ha comportato la sottrazione di 75 milioni di risorse strutturali all’autotrasporto. Una scelta definita dal Presidente «unilaterale e imposta, senza alcun confronto», che ha avuto un impatto negativo su un settore già in difficoltà. Il taglio dei fondi, secondo Unatras, ha ridotto drasticamente le aspettative del comparto, minando la concertazione tra le parti, che sembrava aver trovato una certa sintonia con il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, nei vari incontri precedenti.

Codice della Strada, perchè protestano gli autotrasportatori

Oltre alla questione dei fondi, Unatras sollecita anche risposte in merito ai progetti di investimenti tecnici che erano stati concordati con il gabinetto del Ministro, ma che, ad oggi, risultano ancora fermi. «Sono iniziative fondamentali per il rilancio del settore, e la loro stasi è motivo di preoccupazione», ha aggiunto Uggè.

Infine, rimane aperta anche la questione del nuovo Codice della Strada, che, secondo il Presidente di Unatras, ha introdotto norme che complicano ulteriormente le attività delle imprese di autotrasporto, senza rispondere adeguatamente alle istanze presentate dalla categoria. In vista dell’incontro del 26 febbraio, Uggè ha garantito che il confronto sarà «rispettoso, ma franco e senza sconti», con l’obiettivo di tutelare gli interessi delle imprese e favorire una soluzione positiva per il settore.