Autumn Glow: il fascino dorato delle Dolomiti all’Olympic Spa Hotel

Vuoi il meglio del relax autunnale? A Vigo di Fassa trovi benessere, gourmet vegetariano, rituali Aufguss, Natural Spa Chalet e percorsi esclusivi tra boschi e laghi trentini

C’è un momento dell’anno in cui la natura si veste di oro e di rosso, i boschi profumano di resina e la luce delle Dolomiti diventa pura magia: è l’autunno, la stagione più chic per regalarsi una rinascita.

Dolomiti, in Val di Fassa il relax che fa chic

Nel cuore della Val di Fassa, l’Olympic Spa Hotel di Vigo di Fassa trasforma questo incanto in un’esperienza esclusiva, dove ogni dettaglio brilla di charme e benessere.

Passeggiate tra foreste infuocate, pratiche di Qi Gong e Tai Chi con la Wellness Coach Irene Deflorian e i rituali Aufguss che fondono calore e profumi in un viaggio sensoriale diventano la chiave per ritrovare l’armonia interiore. La scena gourmet è firmata dal Ristorante ORT, primo ristorante vegetariano della valle, dove lo Chef Demetrio Fiorot accoglie gli ospiti con “Fiori Autunnali”: un tripudio di colori e di sapori che rende omaggio alla terra trentina con creatività e raffinatezza.

Per chi desidera un reset totale, la SPA Landina Te Jaga propone il percorso esclusivo Trentino COLD, un rituale di longevità che alterna trattamenti viso high-tech, massaggi personalizzati, yoga taoista e la magia rigenerante del freddo, con risultati che accompagnano anche dopo il soggiorno. Chi sceglie il pacchetto “Tempo per me” scopre il piacere di camminare tra i riflessi del Lago di Carezza, perdersi ai piedi della Marmolada e ritrovarsi nella spettacolare sauna sospesa tra i larici, dove natura e benessere diventano un abbraccio unico.

Olympic Spa Hotel, offerte d’autunno

E per un tocco di lusso romantico, il Natural SPA Chalet è pura meraviglia: Trento Doc e degustazioni tipiche al tramonto, cena in bolla sotto le stelle, cocktail galleggianti in piscina e un divano sospeso da cui ammirare il cielo stellato. Un rifugio da sogno, dove ogni momento diventa un ricordo prezioso. L’autunno all’Olympic Spa Hotel non è solo una stagione: è un’esperienza glamour, intensa e indimenticabile. www.olympicspahotel.it