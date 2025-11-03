Azioni Legali contro Tesla per Incidente Mortale con la Model S: Cosa Sapere

Un tragico incidente avvenuto il 1° novembre in Wisconsin ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei veicoli elettrici di Tesla. Cinque persone hanno perso la vita a bordo di una Model S dopo che l’auto è uscita di strada e ha colpito un albero. La causa legale intentata dai figli delle vittime accusa Tesla di aver ignorato un disegno difettoso che ha impedito ai passeggeri di uscire dall’auto in fiamme.

Dettagli del caso legale

La causa, presentata il 3 novembre, sostiene che il pacco batteria agli ioni di litio della Model S ha causato un malfunzionamento nei sistemi elettronici delle porte. I passeggeri, tra cui Jeffrey e Michelle Bauer, non sono riusciti a fuggire dall’auto, bloccati all’interno mentre le fiamme divampavano. I figli dei Bauer hanno dichiarato che Tesla era a conoscenza di questo potenziale rischio, avendo già osservato incidenti simili in passato.

Accuse di negligenza

Secondo quanto riportato, Tesla ha fatto una scelta consapevole di ignorare pratiche di sicurezza collaudate, mettendo in pericolo la vita dei passeggeri. I bambini Bauer hanno sottolineato che i passeggeri seduti sul sedile posteriore, come la loro madre, sarebbero stati particolarmente vulnerabili, poiché per uscire dovevano sollevare un tappeto per trovare un dispositivo di sblocco poco intuitivo.

Altri incidenti e indagini sulla sicurezza

Non è la prima volta che Tesla si trova al centro di controversie legali relative alla sicurezza dei suoi veicoli. Famiglie di studenti universitari morti in un incidente con un Cybertruck l’anno scorso hanno anche citato in giudizio l’azienda, accusandola di progettare maniglie delle porte che impedivano l’uscita in caso di emergenza. Inoltre, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha avviato indagini riguardanti potenziali difetti nelle maniglie delle porte di alcuni modelli Tesla.

Rischi nei veicoli Tesla

Le segnalazioni di incidenti in cui i passeggeri sono rimasti intrappolati all’interno di veicoli Tesla sono all’ordine del giorno, evidenziando un problema serio nella progettazione. Un testimone dell’incidente dei Bauer ha riferito di aver sentito grida provenienti dall’auto, suggerendo la gravità della situazione.

La causa legale non è solo contro Tesla, ma include anche l’eredità del conducente, accusato di guida negligente. Mentre Tesla non ha rilasciato commenti immediati sulla questione, i suoi stock hanno mostrato una reazione positiva sul mercato, chiudendo in aumento del 2,5%.