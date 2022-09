Back to school: i migliori pc in offerta su Amazon

Sono vari i modelli di pc portatili per il back to school: da Lenovo ad Asus sino ad altre tipologie che siano facili da portare nello zaino.

I cancelli di ogni ordine scolastico si sono nuovamente riaperti e per gli studenti è giunto il momento di riaprire i libri e studiare. Tra l’occorrente per il back to school vi sono anche i pc, fondamentali per lo studio e le ricerche.

Vediamo quali scegliere anche grazie alle promozioni su Amazon.

Back to school pc

La scuola è iniziata già da alcuni e con il back to school, sono tanti gi oggetti e il materiale necessario per tornare tra i banchi. Gli studenti di ogni indirizzo necessitano di un pc per prendere appunti, studiare o anche seguire le lezioni sia in classe che per lo studio a casa. Avere un computer è fondamentale per fare una ricerca per i compiti scolastici.

Per scegliere il computer adatto bisogna anche sapere quali sono le esigenze e le necessità di ogni studente. Uno strumento che non useranno soltanto a scuola, ma anche in viaggio oppure in auto e soprattutto a casa per gli studi e le lezioni. meglio puntare su dimensioni che non superino i 15 pollici e che siano leggeri in modo da poterlo portare senza difficoltà sul pullman o treno.

Una risoluzione da 1920×1080 è considerata sicuramente la soluzione migliore per quanto riguarda il back to school.

Si può optare tra tecnologia led oppure Oled, che ha costi un po’ più contenuti, mentre i primi sono alla portata di tutti. Uno schermo touchscreen è perfetto per gli studenti dal momento che sono già abituati all’uso di dispositivi come tablet e smartphone.

Per le ricerche su Internet o la dad, quindi didattica a distanza, non si ha bisogno di grande potenza o memoria. Un modello con memoria 16 Gb è sicuramente l’ideale per lo studente che deve fare ricerche o studiare.

Si può anche chiedere informazioni riguardo alle caratteristiche direttamente a scuola in modo da capire quale scegliere.

Back to school pc: modelli

Per il back to school, i pc portatili come il notebook o il laptop sono diventati fondamentali per gli studenti di ogni indirizzo. Sono usati come strumento che supportano lo studio e, proprio pe questo motivo, si trovano tantissimi modelli in commercio in grado di soddisfare ogni esigenza, ma anche il budget delle famiglie.

Il mercato offre tantissime alternative per cui districarsi può diventare difficile. Sono diversi i vari sistemi operativi a cui fare affidamento: da Windows a macOS passando per i ChromeOS. I modelli leggeri da trasportare sullo zaino oppure per l’università da 12-13 pollici per quanto riguarda le misure della diagonale sono sicuramente i migliori.

Un modello come Huawei è particolarmente consigliato proprio perché si tratta di un computer con il quale è possibile fare un po’ di tutto. La tastiera è particolarmente curata e accurata per delle lunghe sessioni di scrittura, magari per delle ricerche su word. Il notebook di Apple è adatto anche per la sua autonomia di 17 ore con cui navigare, soprattutto se si è in università.

Si consiglia di optare a modelli che abbiano una struttura comoda e leggera proprio per adattarli a continui spostamenti in modo da non andare incontro a urti soprattutto durante il tragitto scuola casa. Un modello ultraleggero o anche un prodotto due in 1 in grado di trasformarsi anche in tablet all’occorrenza è l’ideale.

Back to school pc Amazon

Con il ritorno a scuola sono molti gli studenti che hanno bisogno di un computer che si può comprare su Amazon grazie ai tanti sconti. Cliccando la foto si visualizzano le caratteristiche. Qui sotto la classifica con i migliori pc per il back to school scelti tra i più convenienti e indicati per ogni tasca.

1)HP – PC Chromebook 14a

Un computer portatile adatto per tutti gli studenti con un processore molto rapido in grado di unire sia lavoro, ma anche svago e divertimento. Ha una batteria molto elevata, fino a 12 ore, quindi indicato per studenti universitari o che ne hanno bisogno per studiare. Permette una digitazione molto comoda e confortevole.

2)Acer notebook pc portatile

Un modello molto professionale e indicato per ogni studente con scheda grafica e sistema operativo Windows 11. Possiede una tastiera a isola con una durata della batteria di 12 ore, quindi utile per qualsiasi attività e lavoro su pc. Perfetto come uso casalingo, perché molto veloce e leggero, quindi adatto per gli spostamenti e lo studio.

3)Lenovo, pc portatile notebook

Un notebook perfetto per gli studenti perché permette un lungo uso giornaliero. Ha un design molto compatto e piccolo con bordi sottili. Un display da 15 pollici con una batteria della durata di 6 ore che permette di poter studiare ovunque si vada. Nella confezione è compreso anche il mouse wireless. Un prodotto leggero e rapido.

Oltre ai pc, sono tantissime le offerte disponibili per il back to school su Amazon.