Tenta di violentare la nipote dell'uomo anziano che assiste, badante di 47 anni fermato dai carabinieri.

Una giovane ragazza di Roma ha rischiato di essere violentata dal bandante del nonno invalido in una casa di Fregene. La nipote dell’uomo si sarebbe ritrovata nel letto mentre dormiva il 47enne originario dello Sri Lanka che aveva il compito di aiutare il nonno nelle sue attivà giornaliera, ma per fortuna è riuscita ad evitare lo stupro divincolandosi e rifugiandosi in un’altra stanza.

Per fortuna la vittima dell’aggressione era riuscita a mandare una richiesta d’aiuto al fratello che prontamente ha compreso la situazione di pericolo ed ha chiamato i carabinieri. Quest’ultimi, giunti nella casa di Fregene, hanno bloccato il badante mentre cercava di aprire la stanza nella quale si era rifugiata la giovane.

Per l’uomo, come detto originario dello Sri Lanka ma regolare in Italia, è scattato immediatamente l’arresto. Attualemnte si trova nella casa circondariale di Civitavecchia.

Stando a quanto riferito dai carabinieri interventi sul posto, al loro arrivo il badante era impegnato a tentare di aprire la porta dietro la quale aveva trovato rifugio la nipote del suo assistito, un gesto che potrebbe indicare la flagranza di reato.