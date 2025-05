Tragedia su una spiaggia italiana: una donna ha perso la vita, travolta e uccisa sul colpo da una ruspa. Il drammatico episodio si è verificato sul litorale di Pinarella di Cervia: il mezzo pesante avrebbe investito una bagnante di età compresa tra i 40 ed i 50 anni, lasciandola esanime a terra. Quando i soccorritori sono intervenuti non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Ma come è potuto accadere? Le forze dell’ordine hanno effettuato una prima ricostruzione dei fatti e stanno indagando per accertare eventuali responsabilità.

Donna travolta e uccisa da una ruspa sulla spiaggia: la ricostruzione

L’episodio si è verificato all’altezza del bagno Franco in viale Italia 70/71, nel comune di Pinarella di Cervia: qui, nella mattinata di sabato 24 maggio, era presente la donna che si trovava a riva. La ruspa procedeva nel medesimo tratto e ha travolto la donna, provocandone la morte immediata: infatti quando i soccorritori del 118 sono giunti in loco non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso della bagnante. I carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima e la Polizia locale hanno isolato l’area dell’incidente, effettuato i primi rilievi e avviato l’indagine ascoltando anche il bagnino di salvataggio, testimone dell’incidente.

In questo modo è stato possibile effettuare una prima ricostruzione dei fatti, anzitutto per spiegare che cosa un mezzo pesante ci facesse sulla spiaggia. Si ritiene che la ruspa fosse impegnata a livellare la sabbia in seguito all’ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito la zona. La vittima invece si trovava stesa sulla battigia a prendere il sole: il veicolo probabilmente in manovra o in retromarcia l’ha investita. Solo successivamente l’operatore si è reso conto dell’accaduto e ha chiesto aiuto al bagnino di salvataggio, allontanandosi poco dopo. La polizia sta effettuando accertamenti per riuscire a risalire all’identità della vittima.