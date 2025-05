Un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi lungo la SS40, nel territorio comunale di Laces, ha preso una piega inaspettata. Dopo lo schianto, uno degli automobilisti coinvolti si è dato alla fuga, facendo subito scattare le indagini da parte dei carabinieri. Grazie a un’attenta analisi dei filmati di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte sul posto, i militari sono riusciti a ricostruire l’accaduto e ad arrivare a una svolta decisiva nelle ultime ore.

Incidente sulla SS40, automobilista fugge dopo lo schianto

Prima l’invasione della corsia opposta in curva con la propria auto, poi lo scontro frontale con un altro veicolo e infine la fuga, senza fermarsi a prestare soccorso ai feriti – successivamente trasportati in ospedale grazie all’intervento tempestivo dei sanitari. È questo il quadro ricostruito dai carabinieri della Stazione di Silandro, che ha portato alla denuncia di un uomo.

Il fatto è avvenuto pochi giorni fa lungo la SS40, nel comune di Laces. Secondo quanto accertato dagli investigatori, l’automobilista avrebbe perso il controllo della vettura affrontando una curva, invadendo l’altra corsia e centrando in pieno un’auto che procedeva nel senso opposto. L’impatto ha provocato il ferimento dei passeggeri, che hanno dovuto ricorrere alle cure del personale medico intervenuto sul posto. Invece di fermarsi per verificare le condizioni delle persone coinvolte e allertare i soccorsi, l’uomo si è allontanato rapidamente, cercando di far perdere le proprie tracce.

Incidente sulla SS40, automobilista fugge: svolta decisiva nelle ultime ore

L’attività investigativa dei carabinieri non ha lasciato margini di dubbio: attraverso rilievi tecnici, raccolta di testimonianze e l’analisi delle immagini di videosorveglianza, i militari sono riusciti a identificare il responsabile e a denunciarlo.

L’uomo, un cinquantenne di Silandro, è stato denunciato a piede libero e dovrà rispondere davanti all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso e fuga dopo incidente, reati che il codice della strada considera particolarmente gravi.