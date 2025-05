Il sinistro questa mattina, 23 maggio 2025, in via Strade Nuove a Cavaso del Tomba.

Terribile incidente stradale questa mattina, 23 maggio 2025, a Cavaso: una moto si è scontrata contro un furgone, ad avere la peggio il motociclista. Ecco le sue condizioni.

Incidente a Cavaso: scontro tra una moto e un furgone

Questa mattina, in via Strade Nuove a Cavaso del Tomba (Treviso), si è verificato un terribile incidente stradale con protagonisti una moto e un furgone.

I due mezzi di trasporto si sono scontrati e ad avere la peggio è stato il motociclista, un uomo di 37 anni residente a Marostica. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e le forze dell’ordine, al fine di capire la dinamica dell’incidente.

Incidente a Cavaso: le condizioni del motociclista

Ad avere la peggio nello scontro tra una moto e un furgone a Cavaso è stato il motociclista di 37 anni. Inizialmente le condizioni dell’uomo sono apparse gravi ma, una volta trasportato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, le sue condizioni sono apparse meno gravi del previsto, con alcuni traumi e una frattura. Il 37enne è ancora ricoverato ma non in pericolo di vita. Si indaga per capire l’esatta dinamica del sinistro.