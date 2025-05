Trovata morta nella vasca da bagno, disposta l’autopsia. La prima scoperta sul corpo

Una donna di 55 anni, Gioia Del Regno, è stata trovata morta nella propria vasca da bagno a Fisciano, in provincia di Salerno. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia. Ecco i primi risultati.

Tragedia a Fisciano, nel Salernitano, dove una donna di 55 anni è stata trovata morta nella sua vasca da bagno.

La vittima, che si chiamava Gioia Del Regno, era separata e viveva da sola. Accanto al corpo, immerso in una vasca di sangue, è stato trovato un coltello. L’allarme è stato dato dai colleghi che non l’hanno visto arrivare al lavoro, sul posto il 118 e i Carabinieri. Sul corpo della donna è stata disposta l’autopsia per accertare le cause della morte. Non si esclude il gesto volontario.

Sul corpo di Gioia Del Regno è stata come detto disposta l’autopsia. Secondo un primo esame effettuato dal medico legale, sul corpo presenti sette o otto ferite. Al momento però non è stato possibile stabilire se queste ferite siano state auto inferte o meno, si deve aspettare l’esito dell’autopsia. Le ipotesi sono o suicidio o omicidio.