Una tranquilla serata si è trasformata in tragedia nella frazione Soccorso di Fisciano, dove una donna di 50 anni è stata trovata morta all’interno della sua abitazione. Il corpo giaceva nella vasca da bagno, in circostanze ancora tutte da chiarire. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e stabilire se si sia trattato di un tragico incidente, di un malore improvviso o di un delitto.

Fisciano, donna trovata morta nella vasca da bagno

Una donna di 50 anni è stata trovata priva di vita nella sua abitazione situata nella frazione Soccorso di Fisciano, in provincia di Salerno. A dare l’allarme sarebbero stati alcuni colleghi, preoccupati per la sua assenza improvvisa dal lavoro. Non vedendola rientrare per il turno pomeridiano, si sarebbero recati presso il suo domicilio, facendo la drammatica scoperta. All’arrivo dei sanitari, la donna era già deceduta. I volontari de “La Solidarietà” hanno potuto soltanto constatarne la morte.

Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, sotto il coordinamento della Procura di Nocera Inferiore. Gli accertamenti sono tuttora in corso.

Fisciano, donna trovata morta nella vasca da bagno: indizi sospetti accanto al corpo

Il corpo, secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, giaceva all’interno della vasca da bagno. Nei pressi della scena sarebbe stato individuato anche un coltello, particolare che ha immediatamente attirato l’attenzione degli inquirenti.

Al momento, tra le piste investigative non viene esclusa l’ipotesi del gesto volontario, ma le forze dell’ordine mantengono il massimo riserbo, lavorando su ogni possibile scenario per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.