Donna morta in casa: altro caso di femminicidio, compagno in gravi condizioni

Una donna è stata trovata morta nella sua casa in provincia di Firenze. I carabinieri hanno aperto le indagini per stabilire la causa anche se la più plausibile resta il femminicidio. A far preoccupare chi indaga è il comportamento del compagno, ora ricoverato all’ospedale in gravi condizioni, che si sarebbe gettato dalla finestra,

Altra donna uccisa, si pensa al femminicidio

L’episodio è avvenuto in provincia di Firenze, località Rufina e la donna stando ai primi rilievi è stata accoltellata, per questo motivo il possibile autore del gesto, il convivente si sarebbe buttato dalla finestra riuscendo a sopravvivere seppur in condizioni gravi.

La donna aveva 34 anni ed il compagno ne ha 37, i due hanno dato alla luce un bambino che ora ha 2 anni.

Le Forze dell’ordine stanno indagando

La tragedia è avvenuta questa mattina, sabato 8 febbraio, in via Cesare Pavese – come riporta il sito leggo.it – poco prima delle 7.

I vicini di casa avrebbero dato l’allarme ed i primi ad intervenire sono stati gli uomini del 118 che avrebbero poi informato i Carabinieri di quanto accaduto.

Le indagini proseguiranno per chiudere il caso anche secondo i primi rilevamenti il gesto del convivente potrebbe far già presagire qualcosa su ciò che è accaduto.