Incidente mortale a Bagolino: uomo muore in un incidente in moto

Il terribile incidente stradale è avvenuto attorno alle ore 9 della mattina di ieri, venerdì 21 Luglio, sulle strade di Bagolino, un piccolo borgo medievale situato in Val Sabbia. Un uomo di 61 anni ha perso il controllo della sua motocicletta e si è schiatato al suolo: non ce l’ha fatta.

Bagolino, si schianta in moto: centauro morto a 61 anni

La vittima è un centauro 61enne originario proprio della zona. L’uomo si trovava a Bagolino per un giro con la sua moto, quando all’improvviso ha perso il controllo del veicolo a due ruote ed è finito a terra. L’uomo, secondo la prima ricostruzione che è stata fatta dalle autorità, è stato vittima di un ncidente autonomo avvenuto lungo la Sp669.

L’intervento dei soccorsi e il decesso del 61enne

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare in tutti i modi il centauro, ma per lui non c’era già più nulla da fare. L’uomo è morto sul colpo. Gli agenti di polizia e i carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso per indagare più a fondo sulla dinamica del tragico incidente.