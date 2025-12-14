Momenti di imbarazzo a “Ballando con le Stelle“, con Selvaggia Lucarello protagonista di un incredibile lapsus. Ecco cosa è successo.

Ballando con le Stelle, lapsus per Selvaggia Lucarelli: confondo Magnini con Fognini

Ieri sera è andata in onda la semifinale di “Ballando con le Stelle“, con momenti di tensione, vedi la polemica tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli dopo l’esibizione di Paolo Belli, ma anche con momenti di imbarazzo, con protagonista la stessa Lucarelli che ha confuso Fabio Fognini con Filippo Magnini! Ma non è finita qui, infatti è partito un botta e riposta con l’ex tennista davvero esilarante.

Ballando con le Stelle, botta e riposta tra Selvaggia Lucarelli e Fabio Fognini

Come visto, Selvaggia Lucarelli ha confuso Magnini con Fognini a “Ballando con le Stelle“. Dopo la gaffe, al giurata si è rivolta all’ex tennista dicendo: “sei tornato il Fognini che piaceva a me e che piaceva a tutti. Avevi entusiasmo, tecnicamente bravissimo. Io ho la sensazione che tu perda entusiasmo quando ti senti schiacciato dal meccanismo dello spettacolo. Un ambito che non ti è familiare, con lo sport è diverso. Tu sei abituato a fare tornei in tutto il mondo, sei sempre sotto stress.” A questo punto Fognini ha detto: “grazie amore mio“, mettendosi subito le mani davanti alla bocca. Poi ha aggiunto: “chiedo scusa, il tuo compagno non c’è, la mia compagna non c’è, siamo salvi.”