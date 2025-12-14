Tra infortuni, silenzio e valutazioni della giuria, Barbara D’Urso tiene testa alle osservazioni di Selvaggia Lucarelli e guarda alla finale.

Tra infortuni, polemiche e i giudizi contrastanti di Selvaggia Lucarelli, la semifinale di Ballando con le Stelle diventa il banco di prova decisivo per Barbara D’Urso, chiamata a dimostrare sul palco – più che a parole – la sua determinazione a conquistare la finale. Non manca un nuovo confronto tra le due, questa volta con un esito inatteso.

Ballando, il confronto in giuria e la difesa di Pasquale La Rocca

La semifinale è anche teatro dell’ennesimo scambio con Selvaggia Lucarelli, che questa volta apre con un riconoscimento inaspettato: “Secondo me nella rosa delle esibizioni che è stata fatta è sicuramente una delle migliori“. Subito dopo, però, arriva la critica su un presunto percorso poco evolutivo e sull’idea di una D’Urso spesso “guidata” dal maestro.

La conduttrice sceglie il silenzio, lasciando spazio alla replica di La Rocca, che respinge le accuse e rivendica il lavoro svolto insieme: “Non credo che io l’abbia trascinata, io credo che lei abbia fatto un percorso incredibile“. Il ballerino sottolinea l’impegno e la professionalità della sua allieva, ringraziandola pubblicamente per aver sostenuto anche la sua proverbiale severità.

I voti finali, con punteggi alti e qualche distinzione, confermano una serata intensa che mostra una Barbara D’Urso concentrata sul ballo e determinata.

“Non mi ritiro”. Ballando, colpo di scena durante il faccia a faccia D’Urso-Lucarelli

Barbara D’Urso non fa passi indietro e chiarisce una volta per tutte la sua posizione a Ballando con le stelle. Durante la semifinale, la conduttrice mette a tacere le indiscrezioni su un possibile abbandono causato dagli infortuni accumulati nelle ultime settimane. Senza giri di parole ribadisce: “Sono state scritte cose false, ma io non do importanza, volo alto“, spiegando di aver sempre saputo che non si sarebbe fermata nonostante le difficoltà fisiche.

Il suo obiettivo resta chiaro: “Sapevo che non mi sarei ritirata nonostante i dolori, ma voglio andare in finale“. Ammette la fatica e i problemi al tendine, raccontando però di aver scelto di proseguire con spirito positivo: “Sono sotto antidolorifici, ma ho deciso di continuare senza lamentarmi e lo sto vivendo con passione”. Fondamentale, in questo percorso, il rapporto con il maestro Pasquale La Rocca, descritto come basato su intesa e collaborazione.