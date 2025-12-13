Barbara d'Urso, la semifinale di Ballando ora è rischio

Barbara d'Urso e l'ultima notte in vista della semifinale dello show tv, piena di dolore ma lei non accenna a mollare con l'obiettivo di arrivare in finale.

Ballando Con Le Stelle sta per entrare nel vivo dato che questa sera vi sarà la semifinale che decreterà chi potrà accedere alla finalissima di sabato prossimo, tra le star che partecipano a questa edizione figura anche Barbara D’Urso, l’ex conduttrice Mediaset ha abbracciato con coraggio questa avventura, tuttavia nell’ultimo periodo vi sono stati problemi importanti.

Barbara D’Urso ed il doppio infortunio

Barbara d’Urso ha voluto aggiornare i propri follower sulle sue condizioni di salute dopo che nella serata di sabato scorso ha ballato con un doppio tutore, uno al braccio sinistro e l’altro al braccio destro.

Pur dimostrando resilienza e coraggio ammette che non è semplice ballare in questo modo, nelle stories Instagram riportate da Caffeina Magazine lei ha chiesto al suo maestro Pasquale La Rocca “un ballo leggero” per la serata odierna.

Anche La Rocca ha voluto parlare del rapporto con Barbara, da lui definita una “ragazzina capricciosa” un’ unione fatta di alti e bassi ma basata sulla sincerità e sulla differenza caratteriale, in particolare al di fuori della pista da ballo.

La notte difficile della star TV

Barbara d’Urso ci tiene ad informare i propri fan in ogni situazione, una delle ultime storie Instagram è stata fatta la mattina di ieri venerdì 12 dicembre, ultimo giorno di prove per la semifinale.

In questa serie di storie Barbara è apparsa provata ed ha ammesso di aver sofferto di un dolore all’anca destra. Di conseguenza oltre alle braccia infortunate è sopraggiunto questo ulteriore problema fisico.

La sua speranza è che il dolore si possa risolvere prima della serata quando lei scenderà in pista con l’obiettivo di ottenere il pass per la finale. Una cosa è certa, la sfortuna non smette di colpire l’edizione ’25 di Ballando.