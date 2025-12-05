L’amore, l’amicizia e la complicità in televisione continuano a incuriosire il pubblico. Pasquale La Rocca, ballerino di Ballando con le Stelle, rompe il silenzio sulla sua vita sentimentale, smentendo i gossip e raccontando il legame speciale con Barbara d’Urso. Tra confessioni sincere e scelte difficili, a Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo emerge un ritratto autentico di un artista pronto a vivere l’amore senza fretta.

Pasquale La Rocca apre il suo cuore: “Ora le priorità sono cambiate”

Domani sera, sabato 6 dicembre, Pasquale La Rocca sarà ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, ma una breve anteprima della puntata è già disponibile su RaiPlay. Nel frammento mostrato, la conduttrice chiede al ballerino di parlare d’amore, e lui approfitta dell’occasione per fare chiarezza sulla sua vita sentimentale: “Non sono innamorato, sono ufficialmente single. Ma sono pronto all’amore e a innamorarmi. Ho regalato tutta la mia vita alla carriera, alla danza, ai viaggi. Ora le priorità sono cambiate, voglio continuare il mio lavoro ma sono pronto all’amore”.

La Rocca ha anche confessato di essere più spesso corteggiato che corteggiatore, ammettendo una naturale timidezza di fronte all’attrazione fisica e ai sentimenti: “Non sono molto bravo a corteggiare, soprattutto davanti all’amore e all’attrazione fisica, sono un po’ timido”. Con queste parole, smonta le voci di una presunta relazione con Barbara d’Urso, confermando il suo stato di single ma con il cuore aperto a nuove possibilità.

“Barbara D’Urso ed io?”. Pasquale La Rocca e la confessione sulla sua vita privata

Durante l’intervista, Nunzia De Girolamo ha posto a Pasquale una domanda provocatoria, chiedendogli di scegliere tra le tre donne con cui ha danzato a Ballando con le Stelle: Luisella Costamagna, Wanda Nara e Barbara d’Urso. Il ballerino ha elogiato tutte e tre, ma ha fatto una scelta chiara: “Devo tenere la mia Barbara, perché è la persona con la quale mi sto divertendo di più. Lei mi ha permesso di essere me stesso, meno rigido e meno rigoroso”.

Il legame tra La Rocca e D’Urso, quindi, appare sincero ma non necessariamente romantico. Come spiegato dallo stesso ballerino: “Ma perché bisogna subito pensare alla storia e all’amore? Perché due persone non possono essere dei perfetti amici? Non possono avere una bella unione e un bel rapporto?”.

Intanto, la ventesima edizione di Ballando con le Stelle si avvicina alle fasi finali: il 6 dicembre, con la puntata del ripescaggio, si definiranno i semifinalisti e si inizierà a intravedere chi potrà alzare la coppa.