L’infortunio alla spalla sinistra ha acceso in poche ore dubbi e curiosità intorno alla partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle. Tra referti medici e aggiornamenti sui social, la conduttrice ha trasformato la difficoltà in un’occasione per dimostrare determinazione e resilienza. Ecco la decisione finale.

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle: l’infortunio e il piccolo giallo mediatico

Nelle ultime ore, la partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle ha catalizzato l’attenzione dei fan a causa di un’improvvisa preoccupazione. La conduttrice, concorrente del programma condotto da Milly Carlucci, ha condiviso sui social un referto medico che riportava un “Evento traumatico distrattivo spalla sinistra”. La dicitura, tecnica ma inquietante, ha immediatamente fatto temere una pausa forzata o addirittura il ritiro dalla competizione. L’infortunio, conseguenza di un movimento improvviso e aggravato da settimane di fastidio, richiede infatti un tutore e una mobilizzazione cauta, rendendo inevitabili giorni di attenzione e terapie mirate.

“Ho preso una decisione”, la scelta definitiva di Barbara D’Urso su Ballando con le Stelle

Con un post sui social accanto al ballerino Pasquale La Rocca, ha liquidato ogni dubbio con poche, decise parole: “Io non mollo”. La stessa conduttrice ha raccontato il suo stato d’animo a Domenica In: “Sono molto affaticata fisicamente, ma sono una guerriera. Sono felice perché sto facendo un percorso che mi piace, e molte persone che avevano un’immagine diversa di me stanno capendo in realtà chi sono”.

I commenti severi dei giudici e l’infortunio alla spalla non hanno scalfito la voglia di Barbara D’Urso di restare in pista. Dopo la visita ortopedica al Sant’Andrea di Roma, il timore di un addio allo show sembrava concreto, ma il duo Barbara–Pasquale ha prontamente rassicurato i fan con un video dalla sala prove: