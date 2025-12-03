Tra infortuni e risate, i concorrenti di Ballando con le Stelle non si fermano: ecco chi ha avuto un nuovo problema fisico dopo Barbara D’Urso.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle non è priva di imprevisti: tra infortuni e piccoli incidenti, i concorrenti devono dimostrare resistenza, determinazione e capacità di affrontare le sfide senza perdere il sorriso. Barbara D’Urso ne è un esempio, mostrando come la volontà possa trasformare le difficoltà in momenti di solidarietà e leggerezza, ma non è la sola: anche un’altra protagonista del programma ha recentemente dovuto fare i conti con un problema fisico.

Gli ostacoli non fermano Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle

Barbara D’Urso continua a distinguersi tra i protagonisti più seguiti di Ballando con le Stelle, non solo per le sue esibizioni in pista, ma anche per la sua tenacia di fronte alle difficoltà. Recentemente, un infortunio alla spalla sinistra ha fatto temere un possibile ritiro anticipato, ma la conduttrice ha subito rassicurato i fan mostrando la sua presenza in sala prove accanto al maestro Pasquale La Rocca.

Come ha raccontato sui social: “In questi due giorni Pasquale mi è stato molto vicino. È stato molto comprensivo. Non mi voglio arrendere, voglio continuare, voglio ballare. Nessuno mi ferma”. La determinazione della D’Urso è stata confermata anche dal maestro La Rocca, che ha spiegato: “Assolutamente sì. Cercheremo di fare l’impossibile affinché tu possa ballare sabato. Queste sono difficoltà, sono sfide che si presentano pure a Ballando“.

Nonostante il dolore, Barbara non ha intenzione di mollare: “Non mi ritiro, Mi spiace. Mi dispiace, ma non mi ritiro. Non è un momento perfetto per il mio corpo. Ma chi mi ammazza?”, ha dichiarato con il suo consueto spirito combattivo.

Ballando con le Stelle, nuovi imprevisti: un altro infortunio dopo Barbara D’Urso?

Se i problemi di Barbara attirano l’attenzione, non sono gli unici a scuotere la pista. Anche Alessandra Tripoli ha dovuto affrontare un piccolo incidente, mostrando su Instagram un collarino a causa di un problema al collo. Accanto alla D’Urso, ha scherzato sulla situazione: “Non potevo lasciarti sola”, dimostrando la vicinanza tra le due.

A stemperare la tensione è intervenuto Filippo Magnini con una battuta ironica: “E voi volevate fare la finale insieme?”, facendo scoppiare entrambe in una risata fragorosa.