Barbara D’Urso, concorrente di Ballando con le Stelle, sta affrontando un infortunio alla spalla che potrebbe compromettere la sua partecipazione alle ultime puntate dello show. Tra visite mediche, terapie consigliate e l’uso del tutore, la conduttrice è al centro dell’attenzione dei fan in attesa di capire se riuscirà a completare la gara. Ecco cosa rivela il referto pubblicato sui social.

Ballando con le Stelle: in arrivo il ripescaggio dei concorrenti

Sabato 6 dicembre è previsto il ripescaggio tra i concorrenti eliminati – tra cui Beppe Convertini, Marcella Bella e Francesca Fialdini – che si sfideranno con i sei partecipanti ancora in gara, inclusa Barbara D’Urso, Fabio Fognini e Filippo Magnini. La situazione sanitaria della D’Urso resta quindi al centro dell’attenzione, con tutti i fan in attesa di capire se riuscirà a rimanere competitiva fino alla finale.

Ballando, Barbara D’Urso in ospedale: gli aggiornamenti ed il referto medico

Barbara D’Urso si è recata ieri al Sant’Andrea di Roma per sottoporsi a una visita ortopedica di controllo alla spalla sinistra, dopo l’infortunio subito durante una puntata di Ballando con le Stelle. Gli esami hanno evidenziato una significativa infiammazione con borsite e tendini irritati, rendendo doloroso anche il semplice sollevamento del braccio. Per favorire la guarigione le è stato prescritto di indossare un tutore per sette giorni, eseguire movimenti molto delicati e sottoporsi a infiltrazioni per ridurre il gonfiore.

Con sole tre puntate alla conclusione della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, la conduttrice dovrà valutare se sarà possibile mantenere le coreografie abituali o se sarà necessario limitarne l’intensità a causa dell’infortunio. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi per scoprire la sua decisione.