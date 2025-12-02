Home > TV & Spettacoli > Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso aggiorna i fan dopo il controllo med...

Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso aggiorna i fan dopo il controllo medico: il referto sui social

Barbara D’Urso mostra il referto dopo l'infortunio alla spalla e prima delle ultime puntate di Ballando con le Stelle. Cosa deciderà di fare?

Barbara D’Urso, concorrente di Ballando con le Stelle, sta affrontando un infortunio alla spalla che potrebbe compromettere la sua partecipazione alle ultime puntate dello show. Tra visite mediche, terapie consigliate e l’uso del tutore, la conduttrice è al centro dell’attenzione dei fan in attesa di capire se riuscirà a completare la gara. Ecco cosa rivela il referto pubblicato sui social.

Ballando con le Stelle: in arrivo il ripescaggio dei concorrenti

Sabato 6 dicembre è previsto il ripescaggio tra i concorrenti eliminati – tra cui Beppe Convertini, Marcella Bella e Francesca Fialdini – che si sfideranno con i sei partecipanti ancora in gara, inclusa Barbara D’Urso, Fabio Fognini e Filippo Magnini. La situazione sanitaria della D’Urso resta quindi al centro dell’attenzione, con tutti i fan in attesa di capire se riuscirà a rimanere competitiva fino alla finale.

Ballando, Barbara D’Urso in ospedale: gli aggiornamenti ed il referto medico

Barbara D’Urso si è recata ieri al Sant’Andrea di Roma per sottoporsi a una visita ortopedica di controllo alla spalla sinistra, dopo l’infortunio subito durante una puntata di Ballando con le Stelle. Gli esami hanno evidenziato una significativa infiammazione con borsite e tendini irritati, rendendo doloroso anche il semplice sollevamento del braccio. Per favorire la guarigione le è stato prescritto di indossare un tutore per sette giorni, eseguire movimenti molto delicati e sottoporsi a infiltrazioni per ridurre il gonfiore.

Con sole tre puntate alla conclusione della ventesima edizione di Ballando con le Stelle, la conduttrice dovrà valutare se sarà possibile mantenere le coreografie abituali o se sarà necessario limitarne l’intensità a causa dell’infortunio. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi per scoprire la sua decisione.

