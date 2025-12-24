La 20esima edizione di “Ballando con le Stelle” è terminata da qualche giorno, con la vittoria di Andrea Delogu in coppia con Nikita Perotti. Tra le protagoniste del dance show c’era Martina Colombari, che però non è riuscita a salire sul podio. Il figlio, Achille Costacurta, ha voluto dedicarle un post sui social.

Ballando con le Stelle, per Martina Colombari solo il quarto posto

Si è conclusa la 20esima edizione di “Ballando con le Stelle” con la vittoria del duo Delogu-Perotti. Al secondo posto Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, mentre sul gradino più basso del podio Barbare D’Urso e Pasquale La Rocca. Al quarto posto si è piazzata Martina Colombari con suo partner di ballo Luca Favilla. Nonostante l’ex miss Italia fosse all’inizio una delle favorite per la vittoria finale, le cose sono andate diversamente. Il figlio di Martina, Achille Costacurta, ha voluto omaggiare lo stesso la madre dedicandole un post su Instagram. Ecco cosa ha scritto.

Achille Costacurta in difesa della mamma Martina Colombari dopo Ballando con le Stelle: “Hai vinto tu”

Come visto, Martina Colombari si è piazzata al quarto posto a “Ballando con le Stelle”. Suo figlio Achille, nato dall’amore con l’ex calciatore Alessandro Billy Costacurta, ha voluto omaggiarla lo stesso con un post su Instagram, con tanto di foto: Ecco cosa ha scritto: “queste foto sono un messaggio per te, per farti i complimenti per il percorso immenso che hai fatto: pieno di emozioni, gioia, felicità, ma anche difficoltà. So che tu hai dato il massimo e ci ha provato con tutta l’energia che hai, quindi per me hai vinto tu.” Achille Costacurta poi ha aggiunto alcune parole che sono sembrate quasi una frecciatina alla giuria: “come dice papà, non vince chi arriva primo ma vince chi migliora di più e chi ci mette l’anima e questo fa al caso tuo. Anche Carolyn dice che eri la più tecnica.”