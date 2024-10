La terza puntata di Ballando con le Stelle, che andrà in onda sabato 12 ottobre 2024 su Rai 1, promette di essere un evento da non perdere. A rendere la serata speciale ci saranno due ospiti d’eccezione. Dopo Barbara D’Urso, sarà il turno di una nota coppia composta dal giornalista sportivo Fabio Caressa e dalla conduttrice Benedetta Parodi, che si esibiranno come ballerini per una notte, con l’obiettivo di guadagnare un punteggio extra, il “tesoretto”, per sostenere una delle tredici coppie in gara.

Milly Carlucci, conduttrice del programma, ha condiviso la notizia della loro partecipazione sui social: «Cari amici di Ballando con le Stelle, sono lieta di svelarvi i due protagonisti di questa puntata. Non stiamo parlando solo di ballerini, ma di una coppia nella vita. Fabio Caressa e Benedetta Parodi porteranno in pista un bellissimo mix di sport e cucina, rappresentando la loro affiatata famiglia.».

Restano ancora avvolti nel mistero i dettagli della loro esibizione.

Fabio Caressa, noto per il suo lavoro a Sky, ha recentemente fatto il suo debutto a Striscia La Notizia con la rubrica “Gli Oscar dei Caressas”, affiancato dalla figlia Eleonora. Nel frattempo, Benedetta Parodi conduce l’attuale stagione di Bake Off Italia – Dolci In Forno, trasmesso ogni venerdì su Real Time.

Come sempre, i concorrenti di questa serata avranno la possibilità di conquistare un punteggio extra, il “tesoretto”, che sarà attribuito a una delle coppie per supportarla nel risalire nella classifica. L’esibizione di Caressa e Parodi rappresenterà, pertanto, non soltanto un momento di intrattenimento, ma anche un’importante opportunità per una delle coppie in gara