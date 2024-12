Dopo la mezzanotte di sabato 30 novembre, Guillermo Mariotto ha lasciato lo studio di Ballando con le Stelle. Oggi, il giurato rompe il silenzio e spiega le motivazioni dietro il suo gesto inaspettato.

Guillermo Mariotto lascia la puntata di Ballando con le Stelle: il motivo

A rompere il silenzio sulla vicenda è stato lo stesso giudice, che oggi, lunedì 2 dicembre, ha raccontato all’Adnkronos di aver avuto problemi nell’atelier Gattinoni, di cui è direttore creativo:

“Nessuna fuga da Ballando con le Stelle. Ho solo salvato una situazione di pericolo della maison che dirigo e il lavoro di sei mesi. Non ho mai fatto un’assenza in TV, neanche con la febbre. Mai inviato cartonati, come avevano fatto alcuni giurati in passato”.

Poi, il giurato ha lanciato un messaggio alla conduttrice del programma:

“Se Milly Carlucci mi vorrà, io ci sarò. Ma bisogna chiedere a lei”.

Guillermo Mariotto lascia la puntata di Ballando con le Stelle

Lo scorso sabato, lo stilista che aveva elogiato la performance della sua amica Amanda Lear, ballerina per una notte, l’aveva accompagnata nel backstage, per poi non fare più ritorno alla sua postazione di giurato.