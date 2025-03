Ballando con le stelle: novità e conferme per lo spin off di primavera

Il ritorno di Ballando con le stelle

Il celebre programma di danza Ballando con le stelle tornerà in onda questa primavera con un atteso spin off. La trasmissione, condotta da Milly Carlucci, si prepara a intrattenere il pubblico dal 9 al 30 maggio, ma con una novità: il giorno di messa in onda sarà il venerdì, abbandonando il tradizionale sabato sera. Questa modifica potrebbe influenzare la dinamica del programma e attrarre un nuovo pubblico.

Le novità del format

Secondo le informazioni diffuse da fonti attendibili come TvBlog, il format subirà alcune variazioni. I protagonisti dello show saranno ballerini professionisti che affiancheranno i maestri storici, creando un mix di esperienza e freschezza. Il vincitore di questo spin off avrà l’opportunità di unirsi al cast ufficiale della prossima edizione, aumentando così l’interesse e la competizione tra i partecipanti.

La giuria: conferme e spoiler

Una delle domande più frequenti tra i fan riguarda la giuria. Ivan Zazzaroni, storico giurato del programma, ha recentemente rivelato che non ci saranno cambiamenti significativi. Durante un’intervista a Tango su Rai 2, ha affermato: “Ti immagini Milly che cambia?”. Le sue parole suggeriscono che i giudici Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e Guillermo Mariotto saranno confermati. Tuttavia, la presenza di Mariotto era stata messa in discussione dopo la sua assenza nell’ultima puntata della scorsa edizione. Zazzaroni ha rassicurato i fan, affermando: “Penso che ci sia anche Guillermo”.

Nonostante le conferme, gli autori del programma non hanno ancora rilasciato annunci ufficiali. I fan di Ballando con le stelle sono in attesa di ulteriori dettagli e conferme, mentre l’entusiasmo per il nuovo spin off cresce. Con una giuria consolidata e un format rinnovato, il programma promette di regalare emozioni e spettacolo ai telespettatori.