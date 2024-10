Introduzione alle polemiche di Ballando con le stelle

La quinta puntata di Ballando con le stelle, il popolare dancing show condotto da Milly Carlucci, ha nuovamente acceso i riflettori su polemiche e controversie. In onda su Rai 1, il programma ha visto Massimiliano Ossini al centro di critiche feroci da parte dei giudici, in particolare Selvaggia Lucarelli, che ha messo in discussione la sua performance e quella della ballerina Veera Kinnunen.

Le critiche di Selvaggia Lucarelli e la reazione del pubblico

Durante la serata, Ossini ha eseguito un boogie sulle note di Edoardo Bennato, ma la sua esibizione non ha convinto i giudici. Lucarelli ha evidenziato come il concorrente abbia fatto passi indietro rispetto alle puntate precedenti, paragonandolo a Ken di Barbie e definendolo “fiacco e noioso”. Le sue parole hanno scatenato la reazione del pubblico, che ha risposto con cori di dissenso, dimostrando un forte attaccamento al concorrente e alla ballerina.

Le opinioni contrastanti dei giudici

Oltre a Lucarelli, anche Fabio Canino e Guillermo Mariotto hanno espresso giudizi negativi sulla performance. Canino ha definito la coreografia di Veera Kinnunen “banalina”, suscitando ulteriori proteste in sala. Carolyn Smith, intervenuta in difesa della ballerina, ha sottolineato che non tutte le coreografie devono avere una storia, guadagnandosi l’applauso del pubblico. Mariotto, tuttavia, ha continuato a criticare, definendo la coreografia “pietosa”, lasciando la ballerina visibilmente offesa.

Il voto finale e le reazioni

Nonostante le critiche, Mariotto ha dato un voto di 8 a Massimiliano e Veera, un gesto che ha sorpreso molti, considerando le sue precedenti affermazioni. Questo contrasto tra le critiche e il voto finale ha sollevato interrogativi sulla coerenza dei giudizi espressi dai giudici. La puntata ha messo in luce non solo le performance dei concorrenti, ma anche le dinamiche tra giudici e pubblico, evidenziando come le opinioni possano divergere drasticamente.