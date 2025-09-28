Ballando con le Stelle, Rosa Chemical sorprende la giuria: le sue parole

Quando il palco di Ballando con le Stelle si accende, non sempre si tratta solo di danza: a volte arriva qualcuno capace di rivoluzionare le regole dello spettacolo. È il caso di Rosa Chemical, il rapper torinese noto per il suo stile provocatorio e fuori dagli schemi, che debutta nella nuova edizione del programma in onda su Rai 1.

Tra performance audaci, estetica sorprendente e dichiarazioni che lasciano il pubblico senza fiato, Rosa Chemical non si limita a ballare: trasforma ogni gesto in un piccolo atto di ribellione e di talento.

Dalla musica alla tv: la scalata di Rosa Chemical

La carriera di Rosa Chemical è iniziata nel 2018 con il singolo Kournikova e ha raggiunto grande visibilità nel 2022, quando ha reinterpretato con Tananai la canzone di Raffaella Carrà A far l’amore comincia tu in chiave moderna, intitolata Comincia tu. Nel 2023 torna sul palco dell’Ariston con Made in Italy, attirando attenzione non solo per la musica, ma anche per l’estetica audace e un bacio sul palco con Fedez che ha scatenato il dibattito. Rosa Chemical, inoltre, è stato giudice nel 2025 del programma Like a Star condotto da Amadeus sul Nove.

Rosa Chemical conquista la pista di Ballando con le Stelle

Il rapper, in coppia con la ballerina e maestra Erica Martinelli, si distingue subito per il suo stile provocatorio e originale. Manuel Franco Rocati, nato a Rivoli il 30 gennaio 1998, ha creato un’identità musicale unica, che mescola rap, pop, elettronica e influenze glam rock. La coppia si è esibita in un Paso sulle note di “Famous last words”. I complimenti più forti sono arrivati da Guillermo Mariotto:

“Ho visto qualcosa in ogni gesto che ha fatto. Hai azzeccato tutto in termini di presenza scenica. Tutto quello che abbiamo visto prima è nulla, sei andato molto oltre le mie aspettative”.

I voti della giuria hanno confermato il successo della sua prova, collocando Rosa Chemical tra i concorrenti più votati della serata.

Ballando con le Stelle, Rosa Chemical sorprende la giuria: le sue parole

La prima esibizione di Rosa Chemical a Ballando con le Stelle ha lasciato la giuria senza parole. Il concorrente ha spiegato in una clip iniziale la sua filosofia:

“Sono qui per fare quello che faccio sempre: posizionarmi in situazioni in cui non c’entro un ca**o“.

Nonostante la dichiarazione ironica, la sua performance ha conquistato giudici e pubblico. Selvaggia Lucarelli ha scherzato:

“Ho saputo una cosa inquietante, che Rossella Erra avrebbe visto le tue foto su OnlyFans prima della puntata“, con Erra che ha risposto: “Mia figlia me le ha fatte vedere. Ha fatto foto artistiche, Selvaggia ti consiglio di guardarle“.