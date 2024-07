Prende forma il cast di Ballando con le Stelle, lo storico programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Dopo i nomi anticipati dal settimanale Oggi, ne arriva un altro: secondo il blog di Davide Maggio, un attore turco, noto al pubblico italiano per il suo ruolo in Terra Amara, sarebbe ad un passo dalla firma: si tratta di Furkan Palali.

Ballando con le Stelle, attore di Terra Amara nuovo concorrente

L’attore, conosciuto per aver interpretato il ruolo di Fikret Fekeli Yaman nella soap Terra Amara portata al successo da Canale 5, sarebbe quindi ad un passo dalla firma. Furkan Palali, 37 anni, alto quasi 2 metri e con un passato nel basket e nella moda, all’ultimo BCT (il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento) ha detto di aver deciso di puntare tutto sul nostro Paese per il suo futuro: “Sono cinque mesi che studio l’italiano perché sto valutando dei progetti anche qui. Non si può dire ancora nulla, ma sto parlando con alcuni produttori“.

Il cast del programma condotto da Milly Carlucci

La squadra di Ballando con le Stelle, intanto, è quasi al completo. Del cast dovrebbero far parte: la cantante Nina Zilli, l’attore e produttore Luca Barbareschi, la signorina buonasera Marina Morgan, il comico Francesco Paolatoni, la conduttrice Enrica Bonaccorti, il conduttore Massimiliano Ossini e la campionessa Federica Pellegrini.

