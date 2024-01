Una giovane ballerina di New York è morta per choc anafilattico dopo aver consumato dei biscotti: sull’etichetta mancava il nome di un ingrediente che si è rivelato per lei fatale: le arachidi. La ragazza sarebbe quindi deceduta a causa della negligenza dei produttori di tali dolci, questo è quanto sostiene il legale della vittima.

Biscotti fatali per la ballerina Órla Baxendale

Originaria di Manchester, Órla Baxendale si era trasferita nella Grande Mela per frequentare la Ailey School, una compagnia di danza moderna. La ragazza è andata improvvisamente in choc anafilattico mentre stava mangiando un biscotto alla vaniglia. Secondo quanto riportato da News 12, Baxendale è morta lo scorso 11 gennaio: non è stato possibile fare nulla per salvarla.

Il procuratore: “Uno sfortunato incidente”

Il procuratore Marijo Adimey ha dichiarato: “La morte di Órla è stata causata da uno sfortunato incidente che ha coinvolto il consumo di un biscotto prodotto da Cookies United e venduto da Stew Leonard’s, che conteneva arachidi non dichiarate”. In seguito alla tragedia, questo tipo di biscotti è stato ritirato dal mercato.

Le indagini dopo la tragedia

Dopo la morte della 25enne, la polizia ha aperto un fascicolo per comprendere meglio le dinamiche della tragedia. Secondo quanto dichiarato dal legale della vittima “è stata commessa una grave negligenza da parte del produttore e dei venditori per non aver indicato sulla confezione dei biscotti che il prodotto conteneva arachidi”.