Tragedia in Piemonte: una bambina di 11 anni è morta nella piscina comunale di Bra, comune in provincia di Cuneo. Le forze dell’ordine stanno indagando per fare luce sull’accaduto.