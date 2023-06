Una bambina disabile di 12 anni ha fatto arrestare il padre, per difendere la madre che da anni era vittima di violenze. La vicenda è accaduta a Casamicciola Terme.

Bambina disabile chiama i carabinieri: “Arrestate papà, sta picchiando la mamma”

Una bambina disabile di 12 anni ha fatto arrestare il padre, dopo l’ennesimo episodio di violenze ai danni della madre. La vicenda è accaduta a Casamicciola Terme. I militari dell’arma hanno arrestato l’uomo che ora dovrà rispondere di maltrattamenti contro familiari e/o conviventi commessi in presenza di persona minore con disabilità e lesioni personali, e si trova attualmente nel carcere di Poggioreale. La donna ha riportato trauma alla faccia, al naso e alla testa, mentre la figlia, che ha provato a difendere la madre anche fisicamente, non ha riportato danni fisici.

L’intervento della figlia riesce a salvare la madre

La donna, da tempo vittima di violenza, si era organizzata con un’amica, spiegandole che se avesse ricevuto un improvviso “like” su Whatsapp, significava che l’uomo la stava di nuovo picchiando. L’amica ha subito chiamato i carabinieri, che sono andati nell’appartamento, ma a cui non ha risposto nessuno. Hanno insistito per un po’ e alla fine ha aperto una donna con un livido all’occhio destro e in lacrime, che però ha detto loro che andava tutto bene. A quel punto è intervenuta la bambina di 12 anni che ha urlato ai carabinieri “arrestate papà perché picchia la mamma“.

La donna, che era sotto shock e molto spaventata, ha negato che in casa ci fosse il compagno, dicendo che era da sola con la figlia. La bambina, invece, ha insistito dicendo che non era vero, che il padre stava cercando di scappare dal retro. A quel punto gli agenti sono intervenuti e hanno bloccato l’uomo mentre cercava di scappare. La donna è stata salvata da sua figlia.