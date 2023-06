La mamma della bambina di 5 anni scomparsa a Firenze lo scorso 10 giugno, ha lanciato un appello ai cronisti: “Chiedo che mi aiutiate a cercarla in qualche maniera. Sono passate troppe ore e non so niente”. La bambina, al momento della sparizione, si trovava nel cortile dell’ex hotel Astor in via Maragliano, occupato abusivamente. Davanti alla struttura la madre della piccola ha raccontato di essere tornata dal lavoro e di non aver trovato la figlioletta.

Bambina scomparsa a Firenze: litigi e aggressioni nello stabile

La donna ha poi ricordato di un litigio avvenuto coi vicini al terzo piano dello stabile “perché facevano troppo rumore”, ma anche di un’aggressione verificatasi sempre nella struttura, per cui era stato incolpato anche il fratello, La madre della bambina ha spiegato: “Lui non c’entrava niente”.

Il racconto di una vicina

Una vicina, parlando della scomparsa della piccola, ha raccontato, tramite alcune dichiarazioni riportate da TGLa7: “La bambina stava giocando con mia figlia, so che hanno bisticciato e la mia bambina è venuta in casa. L’ho mandata in camera, pensavo che l’altra bambina fosse con i suoi familiari, credo fosse col suo fratello”. Sempre secondo tale versione, poco tempo dopo sarebbe tornata la madre della bambina scomparsa e, non trovandola, avrebbero iniziato a cercarla. Pare che nel corso delle ricerche alcuni residenti dell’ex hotel non abbiano dato il loro contributo, rifiutandosi di aprire le porte delle loro stanze.