Un bambino di 4 anni è caduto dal balcone, al secondo piano di un appartamento in zona Alessandrino-Centocelle a Roma. Il piccolo è rimasto gravemente ferito.

Bambino di 4 anni cade dal balcone: è in gravi condizioni

Un bambino di 4 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto dal balcone del secondo piano in via dei Fiori, in zona Alessandrino-Centocelle a Roma. L’incidente è accaduto questa mattina, venerdì 24 marzo. Secondo le prime informazioni erano circa le 7 quando è arrivata una segnalazione alla Questura di Roma per una persona precipitata dal balcone. Solo quando sono arrivati sul posto gli agenti si sono resi conto che si trattava di un bambino. L’ipotesi al momento è che si sia trattato di un incidente, ma sono in corso tutti gli accertamenti per capire la dinamica di quanto accaduto e il motivo per cui i genitori non erano presenti.

Il bambino è in gravi condizioni

Sul luogo dell’incidente è intervenuto il personale sanitario. Il piccolo è stato soccorso in codice rosso e trasportato al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato affidato ai medici, che hanno effettuato gli accertamenti necessari. Per il momento non si conoscono dettagli più precisi, ma il piccolo sarebbe in gravi condizioni. Presenti anche gli agenti del Reparto Volanti della Polizia di Stato e del Commissariato Prenestino. I poliziotti hanno svolto le verifiche per ricostruire la dinamica e capire dove fossero i genitori quando il piccolo si è sporto dal balcone.