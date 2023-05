Una tragedia scongiurata nelle ore ancora terribili e successive all’alluvione in Emilia-Romagna con un bambino di 7 anni che finisce nel fiume e viene salvato dai Carabinieri di Imola. Da quanto si apprende sui media regionali il piccolo si era allontanato dall’abitazione dei nonni ed era caduto nei flutti del Santerno ingrossati dal disastro che ha colpito la zona. Il bambino aveva lasciato casa dei nonni, nel giorno forse peggiore dopo l’alluvione ed è finito nel fiume Santerno.

Bambino finisce nel fiume, salvato dai Carabinieri

In quelle acque limacciose e ruggenti il bimbo ha rischiato la morte, senza iperboli. La storia è diventata a lieti fine solo grazie all’intervento della Benemerita. Tutto è accaduto l’altro giorno, in un comune dell’Imolese. Ad un certo punto il bambino è uscito ed ha fatto perdere le proprie tracce. I carabinieri sono stati allertati dalla telefonata di una barista del luogo. La donna chiedeva aiuto per conto di una madre che si era rivolta a lei dicendole “di aver perso il figlio di 7 anni”.

La telefonata della barista e l’arrivo dell’Arma

La famiglia era ospite nella seconda abitazione dopo l’evacuazione. I militari si sono precipitati sul posto, hanno acquisiti informazioni basiche e dopo aver saputo che il piccolo era da sempre attratto fortemente dall’acqua, sono andati a cercarlo sulla riva del Santerno. Il piccolo era lì, sull’acqua e senza vestiti, che si reggeva ad alcuni rami di fortuna esposti sul letto del fiume e che provava a resistere alla corrente. Il bambino è stato issato e salvato davvero all’ultimo secondo.