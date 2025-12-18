Banca d'Inghilterra: Quarta Riduzione dei Tassi d'Interesse nel 2025

Recentemente, la Banca d’Inghilterra ha deciso di ridurre il suo tasso d’interesse di riferimento di un quarto di punto, portandolo al 3,75%. Questa decisione arriva in un momento in cui l’economia del Regno Unito mostra segni di rallentamento, giustificando così una maggiore flessibilità nelle condizioni finanziarie.

Il contesto economico è stato influenzato da diversi fattori, tra cui l’aumento della disoccupazione, che ha raggiunto il suo livello più alto in oltre quattro anni, e una inflazione che ha registrato un rallentamento più marcato del previsto.

Le difficoltà dei rivenditori nel trasferire gli aumenti dei prezzi ai consumatori hanno ulteriormente contribuito a questa situazione.

Implicazioni della decisione della Banca

Secondo il governatore Andrew Bailey, è probabile che il tasso d’interesse continui a diminuire gradualmente in futuro, a condizione che fattori come la crescita salariale e l’inflazione dei servizi mostrino segnali di miglioramento. La votazione del Monetary Policy Committee ha visto una divisione di 5-4, con i membri Huw Pill e Clare Lombardelli che si sono opposti al taglio.

Impatto immediato sulle imprese

Con questa riduzione, le imprese che fanno affidamento su prestiti a tasso variabile trarranno vantaggio immediato. In aggiunta, il rendimento dei titoli di Stato a due anni, che è strettamente legato ai nuovi mutui, ha già mostrato un calo di circa 0,15 punti percentuali nella settimana precedente a questo annuncio.

Il contesto economico del Regno Unito

Il dato sull’occupazione, pubblicato un giorno prima della decisione della Banca, ha rivelato un incremento della disoccupazione che ha sollevato preoccupazioni. Allo stesso tempo, la borsa inglese, rappresentata dall’indice FTSE 100, ha toccato un nuovo massimo storico, suggerendo che gli investitori reagiscono positivamente alla prospettiva di una politica monetaria più espansiva.

Il ruolo della diminuzione dei prezzi alimentari

Un aspetto cruciale di questo rallentamento economico è stato il calo dei prezzi alimentari, che ha avuto un impatto significativo sull’inflazione generale. I rivenditori hanno lottato per far fronte a un mercato in cui i consumatori sono più cauti nelle spese, e questo ha portato a una diminuzione dei margini di profitto.

La decisione della Banca d’Inghilterra di abbassare i tassi d’interesse rappresenta una risposta diretta a un’economia che sta affrontando diverse sfide. Mentre ci sono segnali di speranza come il calo dei rendimenti dei titoli di Stato e l’ottimismo degli investitori, resta da vedere come questi cambiamenti influenzeranno la crescita economica e la stabilità nel lungo termine.