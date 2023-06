Incidente in aeroporto a Bangkok: turista perde la gamba dopo essersi incastr...

Tragedia al "Don Mueang" di Bangkok, dove una turista in scalo ha perso la gamba sinistra dopo un incidente con la scala mobile.

Terribile incidente all’aeroporto di Bangkok, in Thailandia, dove una turista si è vista mozzare la gamba, rimasta incastrata nella scala mobile.

Incidente in aeroporto a Bangkok: una turista perde la gamba

Incidente-choc all’aeroporto “Don Mueang” di Bangkok, in Thailandia: una turista si è vista letteralmente amputare una gamba dopo essere rimasta intrappolata in un scala mobile. Come riporta il Daily Mail, la vittima è una 57enne che sarebbe inciampata nella sua valigia, prima che la gamba sinistra fosse trascinata nel meccanismo all’estremità del tapis roulant.

I passanti inorriditi hanno cercato in tutti i modi di azionare l’interruttore di emergenza, mentre il macchinario «continuava a strappare il muscolo, il tendine e l’osso dell’arto», scrive il tabloid britannico. Una volta giunti sul posto le condizioni della donna erano ormai troppo gravi, e i medici sono stati costretti ad amputarle la gamba sinistra da sopra il ginocchio.

Le indagini sulla scala mobile e la nota dell’aeroporto

La donna è stata poi portata all’ospedale Bhumibol Adulyadej, nella capitale, per le cure del caso. Nel frattempo, la scala mobile è stata chiusa mentre un team di ingegneri sta conducendo un’ispezione sul posto. Le autorità aeroportuali hanno anche aperto un’indagine per determinare la causa dell’incidente.