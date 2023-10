Momenti di paura e sangue a Bangkok, nel centro commerciale Siam Paragon. Un 14enne è entrato armato e ha sparato contro le persone, uccidendone tre.

Bangkok, strage in un centro commerciale: 14enne armato uccide tre persone

Momenti di panico e sangue nel centro commerciale Siam Paragon a Bangkok, in Thailandia. Un 14enne è entrato armato facendo fuoco tra i negozi, prima di essere fermato dalla polizia. Secondo le prime notizie, a sparare sarebbe stato un 14enne che avrebbe colpito diverse persone, uccidendone tre, prima di essere bloccato e arrestato. L’allarme è scattato alle 16.30 di martedì, ora locale, ovvero tarda mattinata in Italia. I servizi di emergenza hanno riferito che tre persone sono state uccise e quattro sono state ferite nella sparatoria.

Bangkok, strage in un centro commerciale: la ricostruzione

La polizia ha riferito che il giovane ha usato una pistola ed è stato fermato poche decine di minuti dopo la sparatoria in un negozio al terzo piano. Non ha opposto resistenza quando è stato bloccato. Sui social sono apparsi diversi video che mostrano una folla di persone in fuga dal centro commerciale. In quel momento centinaia di clienti affollavano in negozi del centro commerciale che è stato immediatamente chiuso dopo l’allarme, così come la vicina stazione della metropolitana. Alcuni testimoni hanno raccontato che è scattato l’allarme e si sono spente le luci al momento degli spari. Molti si sono nascosti nei negozi e nei bagni prima di riuscire a scappare.