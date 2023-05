Germania, spari in una fabbrica d'auto: c'è una vittima

Spari all’interno di una fabbrica di Mercedes Benz a Sindelfingen in Germania, il presunto attentatore è un uomo di 53 anni. Come informa TgCom24, nel corso della sparatoria è stata uccisa una persona, mentre un’altra sarebbe rimasta ferita in modo grave. Massiccio l’intervento delle forze dell’ordine sul luogo della sparatoria. Il 53enne, presunto responsabile dell’episodio, è stato arrestato.

Germania, spari in fabbrica: c’è un morto

Una persona è rimasta uccisa nel corso di una sparatoria avvenuta in una fabbrica d’auto a a Sindelfingen, nel Baden-Wuettemberg. Secondo quanto reso noto dalla Bild, un’altra persona sarebbe rimasta ferita in maniera grave. Giunte sul posto le forze dell’ordine. Il presunto attentatore, un uomo di cui non stata ancora resa nota l’identità, sarebbe stato fermato poco dopo la sparatoria. Non sono stati ancora chiariti il movente e le dinamiche dei fatti. La polizia aveva confermato su Twitter che fosse in corso un’operazione presso lo stabilimento.

Mercedes conferma la sparatoria

La Mercedes ha confermato quanto avvenuto presso lo stabilimento di Sindelfingen sottolineando di essere in contatto con le forze dell’ordine. In un comunicato ufficiale, riportato da FanPage, l’azienda ha fatto sapere: “Siamo in contatto con le autorità e stiamo cercando di chiarire i fatti. La sicurezza dei dipendenti viene prima di tutto”.