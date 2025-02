“Ho temuto di morire.” Così la celebre attrice Barbara De Rossi ha iniziato il suo racconto durante l’intervista a Storie di donne al bivio (Rai 2), in onda sabato 22 febbraio. Un’intervista che sarebbe dovuta andare in onda la scorsa settimana, ma che è stata rimandata a causa di un improvviso malore che l’attrice ha avuto poco prima di entrare in studio.

Barbara De Rossi racconta il malore: ‘Ho temuto di morire’, la diagnosi di labirintite fulminante”

Nel collegamento registrato da casa due settimane dopo l’incidente, Barbara De Rossi ha ripercorso quanto accaduto negli studi del programma. L’attrice, famosa per i suoi ruoli in film e fiction di grande successo, ha raccontato: “Stavo per andare in onda, avevo appena finito il trucco quando mi sono sentita male. Ho cominciato a vomitare, mi girava tutto e non riuscivo a stare in piedi. Il giorno dopo sono stata ricoverata al Gemelli, ed è stato un momento davvero spaventoso.”

Subito trasportata d’urgenza in ospedale, Barbara De Rossi ha effettuato una serie di esami che hanno chiarito la causa del suo violento malore: “Non sapevo cosa avessi. Solo dopo vari esami, tra cui una Tac e una risonanza, ho scoperto che si trattava di una labirintite fulminante. Non mi era mai successo, è stato terribile. Ora, però, sono tornata a casa in Toscana e quella brutta avventura è solo un ricordo.”

Barbara De Rossi, il racconto del malore: la paura di Monica Setta e l’attesa del ritorno in studio

Fortunatamente, oggi Barbara sta meglio, ma i momenti di paura a causa del malore, vissuti prima dell’intervista hanno allarmato non poco gli addetti ai lavori. La conduttrice Monica Setta, che avrebbe dovuto intervistare l’attrice, ha raccontato i momenti concitati a telecamere spente attraverso il suo profilo Instagram: “Barbara era truccata, pettinata e bellissima. Ci siamo salutate con affetto, le ho detto ‘ti aspetto in studio’. Ma lei non è mai arrivata. Stava molto male, e noi abbiamo anche pensato di sospendere la puntata”, ha raccontato la giornalista, visibilmente preoccupata.

“Era in albergo, poi in ospedale al Gemelli. Ho passato ore di grande ansia, senza parlarne con nessuno, restando in contatto solo con lei”, ha continuato Setta, che con Barbara condivide una lunga e profonda amicizia.

“Barbara, ho gioito nel sapere che tutti gli esami erano andati bene e che stavi tornando a casa, da tuo marito e tua figlia. Ora ti aspettiamo in studio, e brinderemo insieme alla vita, amica mia del cuore”, ha concluso la conduttrice.