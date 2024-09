Barbara d'Urso è diventata nonna per la seconda volta, un'annuncio che ha sorpreso tutti.

Barbara d'Urso è diventata nonna per la seconda volta, un'annuncio che ha so...

La popolare presentatrice televisiva Barbara d'Urso ha annunciato su Instagram che diventerà nonna per la seconda volta, dato che la moglie del suo figlio Giammarco, Giulia, è nuovamente incinta. Nella stessa piattaforma, d'Urso ha condiviso la notizia attraverso una storia, mostrando il pancione della nuora. Inoltre, d'Urso sta per tornare alla televisione come ballerina nel popolare spettacolo 'Ballando con le Stelle'.

Barbara d’Urso, conosciuta per il suo ritorno in grande stile in televisione come ballerina a Ballando con le Stelle, ha recentemente sorpreso i suoi follower su Instagram con una notizia totalmente inaspettata. La popolare presentatrice si appresta a diventare nonna per la seconda volta e ha condiviso la novità attraverso una storia Instagram molto simpatica con la sua nuora.

Famiglia d’Urso in attesa di un’altra bambina

Sì, nella famiglia d’Urso ci sarà presto un altro membro femminile. Si tratta della seconda figlia della moglie del figlio di Barbara, Giammarco Berardi, Giulia, che è incinta nuovamente. La nuova bambina arriverà dopo Matilde, nata nel 2022, e diventerà un’aggiunta dolce alla famiglia, facendo compagnia alla sua sorella maggiore.

Dopo la nascita della sua prima nipote, Barbara d’Urso era letteralmente esaltata. Da allora, ha sempre condiviso con i suoi fan numerosi momenti della sua nuova vita da nonna, postando foto con la nipote e condividendo storie che catturano teneri momenti della loro vita quotidiana. Di conseguenza, si può immaginare l’estasi della presentatrice all’annuncio che sta per diventare nonna una seconda volta.

Nella storia Instagram pubblicata da Barbara, contenente l’annuncio, si vede chiaramente la sua nuora con un vestito viola che mette in risalto il suo crescente pancione. Le due donne stanno programmando una giornata di shopping nelle strade di Roma, e Barbara chiede a Giulia: “Dove stiamo andando?”. La futura mama-bis risponde con un sorriso: “A fare shopping per le bambine”.

La nuora di Barbara d’Urso ha fatto un annuncio totalmente inaspettato, lasciando la conduttrice visibilmente sorpresa. “Davvero?” ha esclamato Barbara d’Urso, completamente presa alla sprovvista. “Non penso che si possa più tenerlo nascosto”, ha risposto la nuora.

Barbara ha quindi avuto l’opportunità di mostrare in primo piano la nuora, la sua figura e bellezza, mettendo così in evidenza il suo pancione. Auguriamo a Barbara d’Urso e ai futuri genitori di due tutto il meglio!

Barbara d’Urso sarà prossimamente sul palco di Ballando con le stelle. L’evento si svolgerà sabato 5 ottobre, con la conduttrice che farà ritorno sulla scena televisiva dopo una pausa dall’emittente Mediaset. Il ritorno sarà in un formato completamente nuovo su un canale diverso.

Numerosi rumors erano già circolati online sulla presenza della conduttrice del noto programma di danza. La conferma ufficiale è arrivata da Milly Carlucci, la quale in una recente conferenza stampa ha dichiarato: “Ho riflettuto a lungo e ho pensato che Barbara d’Urso potrebbe essere una fantastica ballerina per una serata, dato il suo carisma di fronte al pubblico. Ogni tipo di pubblico deve essere rispettato e penso sia ingiusto dire a qualcuno se è bello o brutto. Come sempre facciamo”.