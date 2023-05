La Love Lake, la barca naufragata sul Lago Maggiore a poca distanza da Lisanza (Sesto Calende) sarebbe avvenuto a causa del fenomeno conosciuto come “downburst”. Si tratta di un evento meteorologico caratterizzato dalla rapida discesa di forti raffiche di vento, da una nube temporalesca, verso terra. Tuttavia, l’indagine da parte della procura è diretta verso altri elementi poco chiari. Uno di questi è il rientro in ritardo, nonostante le condizioni meteorologiche stessero peggiorando. Un altro è la capienza dell’imbarcazione, chiamata dai proprietari “Good…uria”. A bordo pare ci fossero venti agenti dell’intelligenze italiana e israeliana.

Barca naufragata sul Lago Maggiore: le vittime

Tra le vittime ci sono Claudio Alonzi (62 anni) residente ad Alatri e sua moglie Tiziana Barnobi. I due appartenevano all’Aise, uno dei servizi segreti d’Israele. Morti anche Shimoni Erez (54 anni) cittadino israeliano, agente dei servizi segreti in pensione, e Anya Bozhkova (50 anni) moglie dello skipper Claudio Carminati.

Che cos’è il downburst

Come ha spiegato il meteorologo Mattia Guassoni, tramite alcune dichiarazioni riportate da Open, il downburst è un fenomeno formato da “raffiche particolarmente violente e assai fredde che si sviluppano in modo discendente rispetto a un temporale di forte intensità”. Raffiche di vento che “possono raggiungere una velocità anche superiore ai cento chilometri orari”. Sembra che Tiziana Barnobi abbia avuto una crisi di panico durante il fenomeno, di conseguenza Bazhkova sarebbe scesa per rassicurarla. Entrambi i cadaveri sono stati recuperati dai vigili del fuoco.